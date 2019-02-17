Рекордно далеко: американський винищувач отримає надпотужну бомбу, є фото та відео

Військово-морські сили США планують розпочати застосовувати нову версію стелс-бомби AGM-154, або JSOW ще до завершення 2023 року. Завдяки цьому винищувачі отримають додаткові можливості.

Боєприпас зможуть застосовувати як флотські винищувачі четвертого покоління Boeing F/A-18E/F Super Hornet, так і новітні F-35C, пише The Drive.

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Майбутнє палубної авіації США F-35C завдяки включенню в арсенал новітньої бомби отримають нові можливості. Так, турбореактивний двигун Hamilton-Sundstrand TJ-150 підвищить дальність польоту бомби з приблизно 100-130 кілометрів у базовій версії до 560 кілометрів.

Бомба також зможе вражати добре захищені об'єкти без побоювань входження літака-носія в зону ураження протиповітряної оборони. Таким чином, США вдалося об'єднати порівняно невисоку ціну керованих бомб з можливостями крилатої ракети. Максимальна маса бойової частини JSOW становить 450 кілограмів.



F-35C – майбутнє авіації США/ Джерело: thedrive.com



Задній кінець JSOW-ER/ Джерело: thedrive.com



Бомба збирається влучити у випробувальну мішень/ Джерело: thedrive.com

Зазначимо, Пентагон також розповів про стратегічні плани із гарантування безпеки США від ракет супротивника – там хочуть оснастити винищувачі F-35 лазером. Нова технологія дасть пілотам низку додаткових можливостей, і йдеться не лише про ліквідацію ракет у повітрі.