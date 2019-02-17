12:28
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Рекордно далеко: американский истребитель получит сверхмощную бомбу, есть фото и видео

      138 Читати новину українською
      Истребитель F-35 получит стелс-бомбу, способную пролететь 500 километров, - СМИ
      Истребитель F-35 получит стелс-бомбу, способную пролететь 500 километров, - СМИ / Фото из открытых источников

      Военно-морские силы США планируют начать применять новую версию стелс-бомбы AGM-154 или JSOW еще до завершения 2023 года.  Благодаря этому истребители получат дополнительные возможности.

      Боеприпас смогут применять как флотские истребители четвертого поколения Boeing F/A-18E/F Super Hornet, так и новейшие F-35C, пишет The Drive.

      Читайте также: В США испытали оружие времен холодной войны: впечатляющие фото и видео

      Будущее палубной авиации США – F-35C – благодаря включению в арсенал новой бомбы получит новые возможности. Так, турбореактивный двигатель Hamilton-Sundstrand TJ-150 повысит дальность полета бомбы с примерно 100-130 километров в базовой версии до 560 километров.

      Бомба также сможет поражать хорошо защищенные объекты без опасений вхождения самолета-носителя в зону поражения ПВО. Таким образом, США удалось объединить сравнительно невысокую цену управляемых бомб с возможностями крылатой ракеты. Максимальная масса боевой части JSOW составляет 450 килограммов.

      F-35
      F-35C – будущее авиации США / Источник: thedrive.com

      F-35
      Задний конец JSOW-ER / Источник:​ thedrive.com

      F-35
      Бомба собирается попасть в испытательную мишень / Источник: thedrive.com

      Отметим, Пентагон также рассказал о стратегических планах по обеспечению безопасности США от ракет противника – там хотят оснастить истребители F-35 лазером. Новая технология даст пилотам ряд дополнительных возможностей, и речь идет не только о ликвидации ракет в воздухе.

       

       

      blog_ava
      Санкции отбросили Россию на десять лет назад, – эксперт
      сегодня
      675
      Теги: Новости США авиация Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто і як вбиває українські ліси
      сегодня , 12:01 Хто і як вбиває українські ліси
      Артем Овдієнко 106
      Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      сегодня , 08:59 Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      Ольга Черненко 636
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 февраля , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 2397
      Беларусь и демократия – разные полюса
      16 февраля , 19:00 Беларусь и демократия – разные полюса
      Олександр Гаврутенко 900
      Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      16 февраля , 16:00 Бої за Широкине: "Село буквально зносили, ворог безуспішно намагався нас вибити"
      Повернись живим 1720
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук