Рекордно далеко: американский истребитель получит сверхмощную бомбу, есть фото и видео

Военно-морские силы США планируют начать применять новую версию стелс-бомбы AGM-154 или JSOW еще до завершения 2023 года. Благодаря этому истребители получат дополнительные возможности.

Боеприпас смогут применять как флотские истребители четвертого поколения Boeing F/A-18E/F Super Hornet, так и новейшие F-35C, пишет The Drive.

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Будущее палубной авиации США – F-35C – благодаря включению в арсенал новой бомбы получит новые возможности. Так, турбореактивный двигатель Hamilton-Sundstrand TJ-150 повысит дальность полета бомбы с примерно 100-130 километров в базовой версии до 560 километров.

Бомба также сможет поражать хорошо защищенные объекты без опасений вхождения самолета-носителя в зону поражения ПВО. Таким образом, США удалось объединить сравнительно невысокую цену управляемых бомб с возможностями крылатой ракеты. Максимальная масса боевой части JSOW составляет 450 килограммов.



F-35C – будущее авиации США / Источник: thedrive.com



Задний конец JSOW-ER / Источник:​ thedrive.com



Бомба собирается попасть в испытательную мишень / Источник: thedrive.com

Отметим, Пентагон также рассказал о стратегических планах по обеспечению безопасности США от ракет противника – там хотят оснастить истребители F-35 лазером. Новая технология даст пилотам ряд дополнительных возможностей, и речь идет не только о ликвидации ракет в воздухе.