Единая поместная православная церковь: как прошел первый день после ее создания

Традиционная воскресная служба в Михайловском соборе 16 декабря – особая. Ведь с прихожанами молился новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний. Это его первая литургия в новой должности.

Верующие, пришедшие на службу, о новом предстоятеле слышали мало, но поддерживают его.

Читайте также: Высокообразованный и помогает военным на Донбассе: что известно про патриарха Епифания

Для первой службы Михайловский собор выбрали не случайно: именно он станет главным храмом Украинской православной церкви. Его теперь планируют выбрать для себя и часть новых верующих. Даже тех, кто принадлежал к Московскому патриархату.

Михайловский собор в Киеве

При этом, силой из храмов Московского патриархата никого забирать не будут, заверил председатель украинской церкви.

Мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор,

– отметил митрополит Епифаний.

Спокойный, дружелюбный, проевропейский и проукраинский – именно таким предстает Епифаний перед верующими. В обращении к прихожанам он говорил о независимости от Москвы и общей ситуации в стране.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Коллеги ждут от него качественного администрирования.

Владыка обладает большим административный опытом, потому что он одновременно руководил епархией Киевской области, Богословской академией, Михайловским Выдубицким монастырем, учебным комитетом Киевского Патриархата

– рассказал председатель Черниговской епархии митрополит Евстратий.

6 января, в Сочельник, Епифаний получит Томос. Уже после этого предстоятель будет принимать первые решения на новой должности.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.