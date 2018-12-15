Высокообразованный и помогает военным на Донбассе: что известно про патриарха Епифания

Патриархом Украинской православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он достаточно молод, новому церковному лидеру – 39 лет.

Он уже давно известен в религиозных кругах как правая рука главы украинской православной церкви киевского патриархата Филарета.

Читайте также: Украина не была и не будет канонической территорией русской церкви, – Порошенко

Он был одним из самых молодых претендентов на пост главы Украинской православной церкви.

Патриарх Епифаний является доктором богословских наук, философом, и уже восемь лет руководит Киевской богословской академией. При его ректорстве на законодательном уровне закрепили государственный статус академии.

Все это раскрывает перед Киевской православной богословской академией – новые горизонты и возможности. Только бы мы могли воспользоваться ими и самореализоваться,

– сказал глава Украинской православной церкви Епифаний.

Сам Епифаний родился в Одесской области, окончил школу на Черниговщине. А высшее философское образование получил в Греции. Впоследствии вернулся в Украину. В 2007 году постригся в монахи, с тех пор начал стремительную духовную карьеру.

За последние десять лет стал наместником, то есть правой рукой, главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Вместе с ним появлялся на мероприятиях. Кроме того, Епифаний является постоянным членом Синода УПЦ КП – главного сбора в церкви.

Является высокообразованным человеком, который знает греческий язык, ведет переговоры с Константинополем много лет, и который является хорошим орговиком, хорошим администратором,

– рассказал религиовед Юрий Черноморец.

Стоит отметить, что в религиозных кругах Епифания называют влиятельным и авторитетным деятелем. Его мнение уважают. И именно он был одним из тех, кто во время Майдана решил поддержать митингующих, пустив их в Михайловский собор.

А уже потом, от начала антитеррористической операции на Востоке, неоднократно инициировал сбор гуманитарной помощи украинским военным и мирному населению Донбасса. Это свидетельствует в том числе о проукраинских и проевропейских взглядах главного человека в Украинской поместной церкви.