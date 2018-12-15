18:50
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Високоосвічений та допомагає військовим на Донбасі: що відомо про патріарха Епіфанія

      90 Читать новость на русском

      Патріархом Української православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Він досить молодий, новому церковному лідеру – 39 років.

      Він уже давно відомий в релігійних колах, як права рука голови української православної церкви київського патріархату Філарета.

      Читайте також: Україна не була і не буде канонічною територію російської церкви, – Порошенко

      Він був одним з наймолодших претендентів на посаду очільника Української православної церкви.

      Патріарх Епіфаній є доктором богословських наук, філософ, та вже вісім років керує Київською богословською академією. За його ректорства на законодавчому рівні закріпили державний статус академії.

      Усе це розкриває перед Київською православною богословською академією – нові горизонти і можливості. Тільки б ми могли скористатись ними і самореалізуватись,
      – сказав голова Української православної церкви Епіфаній.

      Сам Епіфаній народився на Одещині, закінчив школу на Чернігівщині. А вищу філософську освіту отримав в Греції. Згодом повернувся в Україну. У 2007 році постригся в ченці, з того часу розпочав стрімку духовну кар'єру.

      За останні десять років став намісником, тобто правою рукою, голови Української православної церки Київського патріархату Філарета. Разом з ним з'являвся на заходах. Крім того, Епіфаній є постійним членом Синоду УПЦ КП – головного сбору в церкві.

      Є високоосвіченою людиною, яка знає грецьку мову, веде перемовини з Константинополем багато років, і яка є хорошим орговіком, хорошим адміністратором,
      – розповів релігієзнавець Юрій Чорноморець.

      Варто зазначити, що у релігійних колах Епіфанія називають впливовим та авторитетним діячем. Його думку поважають. І саме він був одним з тих, хто під час Майдану вирішив підтримати мітингувальників, впустивши їх до Михайлівського собору.

      А вже потім, від початку антитерористичної операції на Сході, неодноразово ініціював збір гуманітарної допомоги як українським військовим, так і мирному населенню Донбасу. Це свідчить в тому числі про проукраїнські та проєвропейські погляди головної людини в Українській помісній церкві.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Томос Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1177
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4297
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 6017
      Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      сьогодні , 09:30 Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      Михайло Гема 462
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Севілья розгромила мадридський Реал завдяки ударному першому тайму
       27 вересня , 00:53
      Реал визначився з головним тренером
       9 листопада , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук