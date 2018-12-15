Високоосвічений та допомагає військовим на Донбасі: що відомо про патріарха Епіфанія

Патріархом Української православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Він досить молодий, новому церковному лідеру – 39 років.

Він уже давно відомий в релігійних колах, як права рука голови української православної церкви київського патріархату Філарета.

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Він був одним з наймолодших претендентів на посаду очільника Української православної церкви.

Патріарх Епіфаній є доктором богословських наук, філософ, та вже вісім років керує Київською богословською академією. За його ректорства на законодавчому рівні закріпили державний статус академії.

Усе це розкриває перед Київською православною богословською академією – нові горизонти і можливості. Тільки б ми могли скористатись ними і самореалізуватись,

– сказав голова Української православної церкви Епіфаній.

Сам Епіфаній народився на Одещині, закінчив школу на Чернігівщині. А вищу філософську освіту отримав в Греції. Згодом повернувся в Україну. У 2007 році постригся в ченці, з того часу розпочав стрімку духовну кар'єру.

За останні десять років став намісником, тобто правою рукою, голови Української православної церки Київського патріархату Філарета. Разом з ним з'являвся на заходах. Крім того, Епіфаній є постійним членом Синоду УПЦ КП – головного сбору в церкві.

Є високоосвіченою людиною, яка знає грецьку мову, веде перемовини з Константинополем багато років, і яка є хорошим орговіком, хорошим адміністратором,

– розповів релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Варто зазначити, що у релігійних колах Епіфанія називають впливовим та авторитетним діячем. Його думку поважають. І саме він був одним з тих, хто під час Майдану вирішив підтримати мітингувальників, впустивши їх до Михайлівського собору.

А вже потім, від початку антитерористичної операції на Сході, неодноразово ініціював збір гуманітарної допомоги як українським військовим, так і мирному населенню Донбасу. Це свідчить в тому числі про проукраїнські та проєвропейські погляди головної людини в Українській помісній церкві.