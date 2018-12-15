Україна не була і не буде канонічною територію російської церкви, – Порошенко

Створення Української православної церкви – історичне рішення для майбутнього України.

Про це Президент заявив перед початком Об'єднавчого собору.

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За його словами, ще сто років тому Симон Петлюра та гетьман Павло Скоропадський боролись за те, щоби українці мали незалежну Українську православну церкву. Та наголосив – Росія ніколи не мала канонічних прав на українську церкву.

Вселенський патріарх остаточно проголосив незаконну московську анексію Київської Митрополії, здійснену ще наприкінці 17 століття. Його всесвятістю було заявлено, що Російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні. Наголошую, Україна не була, не є, і не буде канонічною територією російської церкви,

– заявив Президент україни Петро Прошенко.

Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегати, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

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