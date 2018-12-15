Украина не была и не будет канонической территорией русской церкви, – Порошенко

Создание Украинской православной церкви – историческое решение для будущего Украины.

Об этом Президент заявил перед началом Объединительного собора.

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По его словам, еще сто лет назад Симон Петлюра и гетман Павел Скоропадский боролись за то, чтобы украинцы имели независимую Украинскую православную церковь. И подчеркнул – Россия никогда не имела канонических прав на украинскую церковь.

Вселенский патриарх окончательно провозгласил незаконную московскую аннексию Киевской Митрополии, проведенную еще в конце 17 века. Его святейшеством было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав в отношении православной церкви в Украине. Подчеркиваю, Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской Церкви,

– заявил Президент Украины Петр Прошенко.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

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