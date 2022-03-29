Единственная гарантия: Россия никогда не откажется от уничтожения Украины

Гарантии безопасности, которые обсуждаются сегодня в Стамбуле – это хорошо. Еще лучше, когда они "гарантированы".

Мы живем в мире, где только сила и боевой дух что-то гарантируют. Украинцы единственные, кто это показал и доказал.

Важно Украина на переговорах передала России предложения по договору о гарантиях безопасности

Вопрос веры

Кто верит хоть в какие-либо гарантии от путинского режима? По-видимому, никто. Даже сам Путин.

Кто верит в желание всего Запада пойти на любые жертвы ради Украины, включая ядерный конфликт. Тоже вопрос.

Вопросы гарантий

Поэтому история вокруг гарантий Украине будет работать только, когда мы в разы укрепим наш потенциал безопасности: от людей до оружия.

Россия может взять паузу, но никогда не откажется от уничтожения Украины. Либо мы сильны, либо нам нужен ядерный зонтик НАТО, либо США, что на самом деле почти одно и тоже.

Тогда и разговор о внешних гарантиях имеет смысл. И все равно: лучшая гарантия нашей безопасности – это украинцы, люди, которыми вдохновляется и от которых сходит с ума: в хорошем смысле – мир.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: