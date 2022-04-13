Единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это РФ, – глава МИД Латвии

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал страну, которая нуждается в реальной денацификации. И это, по его мнению, – Россия.

В своем твиттере он написал, что увиденные преступления России четко указывают на то, какую страну необходимо денацифицировать. И речь идет, конечно, не об Украине.

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В денацификации нуждается Россия

Увидев столько ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных российскими военными в Украине, становится понятно, что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации – Россия,

– написал он.

Напомним, что поездом в Украину отправляются сразу три президента европейских государств. Речь идет об Анджее Дуде из Польши, Гитанасе Навседе из Литвы и Эгилсе Левитсе из Латвии. Все они встретятся в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

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