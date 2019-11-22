Единственная кандидатка на должность главы Госкино не прошла собеседование

Юлия Синькевич, которая была единственным кандидатом на должность председателя Госкино, не прошла один из последних этапов конкурса – собеседование с комиссией Национального агентства по вопросам госслужбы.

Об этом сама Синькевич сообщила на своей странице в Фейсбук.

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Сначала на должность претендовали 13 человек. Но после нескольких этапов с тестированием ни один из кандидатов, кроме Юлии Синькевич, не набрал необходимое количество баллов.

Государственное агентство Украины по вопросам кино входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии. Госкино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином.

Что известно о Синькевич?Киевлянка является генеральным продюсером Одесского Международного Кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также членом Украинского оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила сопродюссером фильма "Родные" (2016 года).

Отметим, что предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко 19 августа заявил, что подал в отставку. Он подчеркнул, что не хочет превращать борьбу за руководящую должность в триллер с элементами сложно постановочного экшена.