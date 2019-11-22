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      Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно не пройшла співбесіду

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      Юлія Сінькевич / telekritika.ua

      Юлія Сінькевич, яка була єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла один з останніх етапів конкурсу – співбесіду з комісією Національного агентства з питань держслужби.

      Про це сама Сінькевич повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

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      Спочатку на посаду претендували 13 людей. Та після кількох етапів з тестуваннями жоден з кандидатів, окрім Юлії Сінькевич, не набрав необхідну кількість балів. 

      Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

      Що відомо про Сінькевич?Киянка є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Сінькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

      Зазначимо, що попередній голова Держкіно Пилип Іллєнко 19 серпня заявив, що подав у відставку. Він підкреслив, що не хоче перетворювати боротьбу за керівну посаду у трилер з елементами складно постановочного екшену.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Кіно Новини України
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