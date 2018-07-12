Единственное, что нам нужно, – это мир и возвращение украинского суверенитета, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на саммите НАТО в Брюсселе, в которой призвал страны-члены поддержать Украину в сдерживании российской игресии.

Украинский президент выступил утром 12 июля на саммите НАТО. В своей речи в Брюсселе Петр Порошенко заявил, что Россия должна изменить агрессивное поведение и отвести тяжелую артиллерию вместе со своими войсками.

Единственное, что нам нужно, — это мир и возвращение украинского суверенитета оккупированным территориям. Но политическое решение невозможно, пока не будут выполнены все меры безопасности и без выполнения Россией своих обязательств. Россия должна прекратить огонь, отвести тяжелую артиллерию и российские войска с украинской территории, а также освободить украинских заложников и политических заключенных. Россия должна изменить свое агрессивное поведение,

— сказал он.

Президент Украины надеется на поддержку со стороны стран-членов НАТО и на развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Смотрите видео: Совместное заявление Генсека НАТО и Порошенко