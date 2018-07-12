Єдине, що нам потрібно, – це мир і повернення українського суверенітету, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступив із промовою на саміті НАТО у Брюсселі в якій закликав країни-члени підтримати Україну в стриманні російської ігресії.

Український президент виступив зранку 12 липня на саміті НАТО. У своїй промові у Брюсселі Петро Порошенко заявив, що Росія має змінити агресивну поведінку та відвести важку артилерію разом зі своїми військами.

Єдине, що нам потрібно, — це мир і повернення українського суверенітету до окупованих територій. Але політичне вирішення неможливе, поки не будуть виконані всі заходи безпеки й без виконання Росією своїх зобов’язань. Росія має припинити вогонь, відвести важку артилерію та російські війська з української території, а також звільнити українських заручників і політичних в’язнів. Росія має змінити свою агресивну поведінку,

— сказав він.

Президент України сподівається на підтримку зі сторони країй-членів НАТО та на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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