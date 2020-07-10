Под угрозой закрытия оказался единственный в Николаевской области госпиталь для ветеранов войны. С 1 апреля, когда в Украине началась вторая волна медицинской реформы, заведение перешло на новую систему финансирования. Денег сейчас не хватает на все – от заработной платы до питания пациентов.

Ветераны возмущены сложившейся ситуацией. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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"Нам некуда будет обращаться"

Людмила Кузьмичева – постоянный пациент госпиталя. Ее ранили во время войны в Афганистане. Женщину, которая без преувеличений не могла ходить, вернули к привычной жизни.

Сейчас она дважды в год лечится там. По словам Кузьмичевой, закрытие госпиталя станет огромным ударом. И волнуется не только за себя.

"Я мама двух дочерей-офицеров, которые были в АТО. Я женщина, муж мой тоже несколько раз был в АТО. У меня зять и сват – все там. Думаю, что придет время и им надо будет обратиться – а этого госпиталя не будет. Куда мы пойдем...", – отметила она.

Какова ситуация с финансированием

Из продуктов за государственные средства госпиталь купил только сахар, немного круп и макарон. Все остальное – волонтерская помощь от самих пациентов.

Нам не хватает на зарплату. Большая проблема с медикаментами, продуктами. До конца года на продукты нужно 2,5 миллиона гривен. Столько же и на лекарства,

– пояснила главный врач госпиталя Елена Кузьмина.

С началом второй очереди медицинской реформы госпиталь смог заключить договоры лишь на три пакета услуг: амбулаторная помощь, хирургическое лечение и стационарное лечение.

Все это – вместе с финансированием от собственника, областного совета, дает медучреждению примерно 2 миллиона гривен на месяц. Но нужно более 4,5 миллиона. Единственным шансом для госпиталя является дополнительный договор с Национальной службой здоровья.

"Надеемся, они заключат такой договор, это позволит им получить ту разницу, которой не хватает для существования до конца года. Для них это последняя возможность в этом году", – заверила Любовь Савчук, главный бухгалтер Областного управления здравоохранения.

К чему готовится госпиталь

Проблема и в том, что для заключения такого договора нужно заполнить специальную форму, которую НСЗУ еще только разрабатывает. Массовые увольнения неизбежны, работу потеряют по меньшей мере 80 работников из 300.

Сократить придется и количество коек. При том, что за год в госпитале лечатся почти 4,5 тысячи пациентов. А их количество только увеличивается, ведь война на Донбассе продолжается.