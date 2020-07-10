Під загрозою закриття опинився єдиний в Миколаївській області шпиталь для ветеранів війни. З 1 квітня, коли в Україні почалася друга хвиля медичної реформи, заклад перейшов на нову систему фінансування. Грошей зараз не вистачає на все – від заробітної платні до харчування пацієнтів.

Ветерани обурені ситуацією, що склалася. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

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"Нам не буде куди звертатися"

Людмила Кузьмічова – постійний пацієнт шпиталю. Її поранили під час війни в Афганістані. Жінку, яка без перебільшень не могла ходити, повернули до звичного життя.

Зараз вона двічі на рік лікується там. За словами Кузьмічової, закриття шпиталю стане величезним ударом. Й хвилюється не лише за себе.

"Я мама двох дочок-офіцерів, які були в АТО. Я жінка, чоловік мій теж декілька разів був в АТО. В мене зять і сват – всі там. Думаю, що прийде час і їм треба буде звернутися – а цього шпиталю не буде. Куди ми підемо...", – зазначила вона.

Яка ситуація з фінансуванням

З харчів за державні кошти шпиталь купив лише цукор, трохи круп та макаронів. Все інше – волонтерська допомога від самих пацієнтів.

Нам не вистачає на зарплату. Велика проблема з медикаментами, продуктами. До кінця року на продукти потрібно 2,5 мільйона гривень. Стільки ж і на ліки,

– пояснила головний лікар шпиталю Олена Кузьміна.

З початком другої черги медичної реформи шпиталь зміг укласти договори лише на три пакети послуг: амбулаторна допомога, хірургічне лікування та стаціонарне лікування.

Все це – разом з фінансуванням від власника, обласної ради, дає медзакладу приблизно 2 мільйони гривень на місяць. Натомість потрібно понад 4,5 мільйона. Єдиним шансом для шпиталю є укласти додатковий договір з Національною службою здоров'я.

"Сподіваємося, вони укладуть такий договір, це дозволить їм отримати ту різницю, якої не вистачає для існування до кінця року. Для них це остання можливість цьогоріч", – запевнила Любов Савчук, головний бухгалтер Обласного управління охорони здоров'я.

До чого готується шпиталь

Проблема й у тому, що для укладання такого договору треба заповнити спеціальну форму, яку НСЗУ ще тільки розробляє. Масові звільнення неминучі, роботу втратять щонайменше 80 працівників з 300.

Скоротити доведеться і кількість ліжок. При тому, що за рік у шпиталі лікуються майже 4,5 тисячі пацієнтів. А їх кількість лише збільшується, адже війна на Донбасі триває.