Учаснику АТО, програмісту Антону Вальяносу побороти депресію після війни допомагають комп'ютерні ігри. Він грає на різних платформах, має сторінку україномовних стрімів комп'ютерних ігор у фейсбуці та ютубі. Детальніше про те, як взагалі можливо побороти посттравматичний стресовий розлад за допомогою ігор – читайте далі.

Ветерана підтримує дружина, її стріми теж з'являються інколи на каналі, розповів Вальянос в ефірі 24 каналу.

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Антон Вальянос розповів, з чого все почалось.

"Моя любов до комп'ютерних ігор ще з дитинства, вона і привела в індустрію програмування. Не так давно стала потреба купівлі комп'ютера, оскільки перейшов на віддалену роботу. Так склалось, що вирішив собі зробити подарунок на день народження і додав до нього ігрову відеокамеру", – сказав чоловік.

За його словами, американські психологи назвали 4 причини, коли варто грати у комп'ютерні ігри:

Втеча від світу; Розслаблення; Насолода від графіки та сюжету; Спорт.

Я практикую гру в 2 напрямках: насолода мистецтвом та спорт. Перше, це ніби читаєш книгу і дивишся фільм,

– зазначив Вальянос.

Ігри не провокують агресію, а направляють її у правильне русло

Як пояснив Антон Вальянос, комп'ютерні ігри при розумному дозуванні переключають напруження психіки з одного, більш болючого для ветеранів аспекту, на інший. Людина напружується та концентрується на перемозі супротивника у грі.

Часто питають, як я можу грати у військові ігри, якщо сам повернувся з війни. Зразу даю відповідь – грати можна легко, адже те, що показують у грі і те, що є насправді – 2 протилежні речі,

– запевнив ветеран.

Вальянос стверджував, що ігри направляють енергію в безпечне середовище, де внаслідок неї нічого поганого не станеться. "Сказати, що це пропагує агресію, я не можу. Я з дитинства граю в ігри і не сиджу у в'язниці за вбивство чи тому подібне", – сказав ветеран.

Стрімить ігри і дружина ветерана АТО

Колись дружина періодично робила зауваження чоловіку, адже той забагато часу приділяв ігрі. Однак Вальянос знайшов рішення.

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"Я якось запропонував їй пограти в ігри того жанру, який вона полюбляє. Вона дуже любить детективи і часто стрімить гру "Шерлок Холмс". Другий момент, дружина штурман в автоспорті. Відповідно, коли я поставив їй таку гру, вона почала з задоволенням грати", – поділився Вальянос.

Він додав, що коли йде на тренування, то дружина грає та стрімить для розкрутки каналу замість нього.