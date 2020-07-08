Участнику АТО, программисту Антону Вальяносу побороть депрессию после войны помогают компьютерные игры. Он играет на различных платформах, имеет страницу украиноязычных стримов компьютерных игр в фейсбуке и ютубе. Подробнее о том, как вообще возможно побороть посттравматическое стрессовое расстройство с помощью игр – читайте дальше.

Ветерана поддерживает жена, ее стримы тоже появляются иногда на канале, рассказал Вальянос в эфире 24 канала.

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Антон Вальянос рассказал, с чего все началось.

"Моя любовь к компьютерным играм с детства, она и привела в индустрию программирования. Не так давно встала необходимость покупки компьютера, поскольку перешел на удаленную работу. Так сложилось, что решил себе сделать подарок на день рождения и добавил к нему игровую видеокамеру", – сказал мужчина.

По его словам, американские психологи назвали 4 причины, когда стоит играть в компьютерные игры:

Бегство от мира. Расслабление. Наслаждение от графики и сюжета. Спорт.

Я практикую игру в 2 направлениях: наслаждение искусством и спорт. Первое, это как читаешь книгу и смотришь фильм,

– отметил Вальянос.

Игры не провоцируют агрессию, а направляют ее в правильное русло

Как пояснил Антон Вальянос, компьютерные игры при разумной дозировке переключают напряжение психики с одного, более болезненного для ветеранов, аспекта на другой. Человек напрягается и концентрируется на победе над противником в игре.

Часто спрашивают, как я могу играть в военные игры, если сам вернулся с войны. Сразу даю ответ – играть можно легко, ведь то, что показывают в игре, и то, что на самом деле, – 2 противоположные вещи,

– заверил ветеран.

Вальянос утверждал, что игры направляют энергию в безопасную среду, где в результате нее ничего плохого не случится. "Сказать, что это пропагандирует агрессию, я не могу. Я с детства играю в игры и не сижу в тюрьме за убийство или тому подобное", – сказал ветеран.

Стрим игры и жена ветерана АТО

Когда-то жена периодически делала замечания мужу, ведь тот много времени уделял игре. Однако Вальянос нашел решение.

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"Я как-то предложил ей поиграть в игры того жанра, который она любит. Она очень любит детективы и часто стримит игру "Шерлок Холмс". Второй момент, жена штурман в автоспорте. Соответственно, когда я поставил ей такую ​​игру, она начала с удовольствием играть", – поделился Вальянос.

Он добавил, что когда идет на тренировку, то жена играет и стримит для раскрутки канала вместо него.