Единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение Украины, – Сенцов

Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов сделал неожиданное заявление о войне на Донбассе. По его словам, вести переговоры с президентом РФ Путиным невозможно, поэтому Украина сможет достичь мира на Востоке только одним путем – поражением.

Такое мнение Сенцов высказал в интервью "Голосу Америки". По его словам, украинцы стремятся строить богатую и счастливую страну, но при власти Путина в России это невозможно.

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Поэтому режиссер не разделяет мнение Президента Украины Владимира Зеленского, который ведет переговоры с главой Кремля.

По моему мнению, мы не можем вести переговоры с Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства,

– отметил Сенцов.

Другим путем для Украины, по мнению экс-политзаключенного, есть борьба. Только продолжив ее и выстояв, наше государство сможет победить Россию-агрессора.

"Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. Он имеет больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с крепостью, на которой мы стоим, а нас штурмует орда и надо только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить – их очень большое количество, только выстоять. Удержавшись, мы победим. Орда эта схлынет рано или поздно", – сказал он.

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Также Сенцов отметил, что не верит в то, что Путин даст интегрировать Донбасс. Ведь он держит на оккупированных украинских территориях свои войска и помогает боевиками.

Тем не менее, режиссер поддерживает политику Зеленского, который пытается выполнить Минские соглашения и занимается обменом пленных украинцев.

Я его поддерживаю, но только в первых шагах. Если это может привести к прекращению огня, если он сможет реально это сделать и огонь прекратится, не будут гибнуть наши ребята, это будет очень большое достижение. Если он сможет всех наших ребят освободить из плена. Он уже освободил почти 100 человек – это достижение. Но дальнейшие шаги – я не верю в их возможность и необходимость,

– подытожил Сенцов.

Чем известен Олег Сенцов?

Украинский режиссер, который 5 лет провел в русском плену. Задержали его в 2014 году в оккупированном Крыму и обвинили в подготовке терактов. После этого украинца приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Однако из-за резкого ухудшения здоровья и угрозы принудительного кормления он прекратил голодовку на 145 день.



Вернулся из вражеского плена режиссер 7 сентября. Тогда между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого на Родину вернулись еще 10 политзаключенных и военнопленные украинские моряки.