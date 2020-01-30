Єдиний шлях досягнення миру на Донбасі – це поразка України, – Сенцов

Колишній політв'язень і режисер Олег Сенцов зробив несподівану заяву про війну на Донбасі. За його словами, вести переговори з президентом РФ Путіним неможливо, тому Україна зможе досягнути миру на Сході лише одним шляхом – поразкою.

Таку думку Сенцов висловив в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, українці прагнуть будувати багату та щасливу країну, але при владі Путіна у Росії це неможливо.

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Тому режисер не поділяє думку Президента України Володимира Зеленського, який веде переговори з главою Кремля.

На мою думку, ми не можемо вести переговори з Путіним. Для нас єдиний шлях досягнення миру на Донбасі – це поразка. Ми повинні здатись і після цього мир на Донбасі наступить. Але це буде мир покореної держави,

– наголосив Сенцов.

Іншим шляхом для України, на думку експолітв'язня, є боротьба. Лише продовживши її і вистоявши, наша держава зможе перемогти Росію-агресора.

"Ми не можемо перемогти Путіна об’єктивно військовим шляхом. Ми не можемо його перебити економічно. Він має більше ресурсів, але можемо просто не здатися, вистояти у цьому протистоянні. Я завжди порівнюю Україну з фортецею, на якій ми стоїмо, а нас штурмує орда, і треба тільки вистояти. Ми не можемо спуститися донизу, цю орду перебити – їх дуже велика кількість, тільки вистояти. Втримавшись ми переможемо. Орда ця схлине рано чи пізно", – сказав він.

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Також Сенцов зауважив, що не вірить у те, що Путін дасть інтегрувати Донбас. Адже він тримає на окупованих українських територіях свої війська і допомагає бойовиками.

Тим не менш, режисер підтримує політику Зеленського, який пробує виконати Мінські угоди і займається обміном полонених українців.

Я його підтримую, але лише у перших кроках. Якщо це може призвести до припинення вогню, якщо він зможе реально це зробити і вогонь припиниться, не будуть гинути наші хлопці, це буде дуже велике досягнення. Якщо він зможе усіх наших хлопців звільнити з полону. Він вже звільнив майже 100 людей – це досягнення. Але подальші кроки – я не вірю в їх можливість та необхідність,

– підсумував Сенцов.

Чим відомий Олег Сенцов? Український режисер, який 5 років провів у російському полоні. Затримали його у 2014 році в окупованому Криму і звинуватили у підготовці терактів. Після цього українця засудили до 20 років російської колонії суворого режиму.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Проте через різке погіршення здоров'я і загрозу примусового годування він припинив голодування на 145 день.



Повернувся з ворожого полону режисер 7 вересня. Тоді між Україною та Росією відбувся обмін, у рамках якого на батьківщину повернулися ще 10 політв'язнів та військовополонені українські моряки.