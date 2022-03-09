Валерий Залужный подчеркнул, что сейчас все государственное руководство работает как единый механизм обороны государства. Все дают отпор российской агрессии.

Заметьте, Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Верховный Главнокомандующий и вся команда Офиса Президента, весь сектор безопасности и обороны государства, работающее и бывшее руководство Вооруженных Сил работают в круглосуточном режиме. Любые спекуляции и попытки расколоть нашу команду являются подрывной деятельностью в пользу врага,

– заявил Залужный.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме – митинг с украинскими флагами в Мелитополе: смотрите видео