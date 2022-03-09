Валерій Залужний підкреслив, що зараз усе державне керівництво працює як єдиний механізм для оборони держави. Усі дають відсіч російській агресії.

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Верховний Головнокомандувач та вся команда Офісу Президента, весь сектор безпеки і оборони держави, чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі. Будь-які спекуляції та спроби розколоти нашу команду є підривною діяльністю на користь ворогу,

– заявив Залужний.

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