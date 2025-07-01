Реестр будет работать исключительно в Украине, под наблюдением Центра реагирования на киберинциденты. Вся информация будет защищена и будет использоваться только в пределах законных полномочий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Какую информацию будет собирать новый реестр

В реестре будут собираться только базовые данные о военнослужащих – без детализации места службы или специальности. Это позволит автоматически подтверждать статус военного при получении льгот, оформлении субсидий, кредитов или разрешений на оружие.

Информация, что будет храниться:

уникальный идентификатор (Military ID);

подтверждение службы для социальных услуг (вместо формы №5 справка о прохождении военной службы);

сроки службы и наличие контракта.

Министерство обороны Украины будет и держателем, и администратором реестра. В ведомстве также будут отвечать за создание политики по его ведению, обновление, проверку информации и взаимодействие с другими государственными базами. Доступ к реестру будут иметь только уполномоченные органы для выполнения служебных полномочий. Медицинские данные можно будет использовать только для определения пригодности к службе.

Как будет функционировать цифровая экосистема:

В рамках цифровизации:

будет создана отдельная база данных о военных;

введут электронный военный билет в приложении "Армия+";

заработает уникальный Military ID – цифровой идентификатор военнослужащего;

будут предоставляться справки и услуги без рапортов или личных обращений.

МОУ также будет информировать каждого военнослужащего обо всех изменениях в реестре или запросах к его личным данным.

Какие сроки хранения данных

Согласно принятому закону, данные о лицах, уволенных со службы, будут храниться до достижения ими предельного возраста. Информацию о погибших будут хранить в течение 25 лет.

МОУ отдельно сообщит о запуске реестра на своем официальном сайте. Правительство имеет 6 месяцев, чтобы привести в соответствие с новым законом все нормативные акты.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что новый реестр позволит построить экосистему быстрых и удобных услуг для военных, и создавать качественную и точную аналитику для Генерального штаба и Министерства обороны.

Это об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит,

– подчеркнул министр.

Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко добавила, что принятие закона – это прямой запрос от военных и общества. Она подчеркнула, что вопросы должны решаться не в очередях, а за минуты – прозрачно и удобно.