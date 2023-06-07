Они снабжены водой и пищей, есть где переночевать, медикаменты в достаточном количестве. Об этом 24 Каналу сказал руководитель пресс-службы Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Что касается мобильной связи, даже на подтопленном острове с помощью генератора запустили станцию, чтобы люди, возможно, оставшиеся в домах, могли соединиться со спасателями и попросить о помощи.

"Ситуация контролируемая. Утром прогнозируется стабилизация и снижение уровня воды. Впоследствии начнется работа над ликвидацией последствий российского теракта", – сообщил руководитель пресс-службы Херсонской ОВА.

Чего нуждаются люди

Огромное количество волонтеров и неравнодушных объединяются вокруг помощи жителям Херсонщины. В ближайшее время их ключевые потребности будут сформированы гуманитарным штабом.

Мы понимаем, что люди чем могут, тем помогают. Но с едой сейчас все окей. С водой, вероятнее всего, будет проблема – именно в населенных пунктах, расположенных выше, чем Каховская ГЭС. Там отступила вода, и упадет уровень в скважинах,

– констатировал Толоконников.

Питьевая вода будет первоочередной задачей, встанет вопрос помповых станций и так далее. Кроме того, важны строительные материалы и услуги по восстановлению домов.

"Нужно восстанавливать села, разрушенные в результате обстрелов. А теперь села, пострадавшие в результате теракта, и дома на том же острове. Лодки, многое необходимо. Но прежде всего юдям нужно знать нашу потребность, мы об этом подготовим материал. Спасибо за любую помощь, но лучше то, что необходимо людям", – подытожил Александр Толоконников.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко