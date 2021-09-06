Едва не убил ребенка: залп от фейерверка влетел в толпу в России

На днях в Архаре, что в Амурской области России, праздновали день поселка. Финальная часть мероприятия пошла не по плану – залп от фейерверка влетел в толпу.

В конце празднования Дня поселка в Архаре местных жителей хотели порадовать фейерверком. Однако его запуск чуть не завершился трагедией.

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В России неудачно запустили фейерверк

На видео, которые публикуют в сети, заметно, что залп от фейерверка влетел в толпу. Он лишь чудом не задел коляску с ребенком, однако максимально приблизился к нему. В последний момент женщина, которая была вблизи него, успела отскочить. По словам очевидцев, у нее диагностировали ожоги рук.

В то же время официальная позиция властей такова: все нормы выполнили, на месте дежурили медики и специалисты других экстренных служб, жители поселка за помощью во время праздника не обращались.

Залп от фейерверка влетел в толпу: смотрите видео

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