Едва не убил ребенка: залп от фейерверка влетел в толпу в России
Источник:"Вести"
На днях в Архаре, что в Амурской области России, праздновали день поселка. Финальная часть мероприятия пошла не по плану – залп от фейерверка влетел в толпу.
В конце празднования Дня поселка в Архаре местных жителей хотели порадовать фейерверком. Однако его запуск чуть не завершился трагедией.
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В России неудачно запустили фейерверк
На видео, которые публикуют в сети, заметно, что залп от фейерверка влетел в толпу. Он лишь чудом не задел коляску с ребенком, однако максимально приблизился к нему. В последний момент женщина, которая была вблизи него, успела отскочить. По словам очевидцев, у нее диагностировали ожоги рук.
В то же время официальная позиция властей такова: все нормы выполнили, на месте дежурили медики и специалисты других экстренных служб, жители поселка за помощью во время праздника не обращались.
Залп от фейерверка влетел в толпу: смотрите видео
Смерть от фейерверка в Беларуси
- Ранее в Минске на праздновании Дня Независимости Беларуси в результате неудачного запуска праздничного фейерверка на месте погибла 64-летняя женщина. Также пострадали еще по меньшей мере 10 человек.
- Кроме того, взрывной волной повыбивало окна в домах, расположенных в разных районах города.