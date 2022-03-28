"Ее даже не уволили": для чего на самом деле журналистку с плакатом показали на российском ТВ

Еще тогда, когда редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова появилась позади ведущей с антивоенным плакатом, говорилось о том, что эту акцию спланировали неслучайно. "Спецоперация" преследовала цель.

Такое мнение в эфире высказал ведущий 24 канала Артем Овдиенко. Как он отметил, это была отнюдь не ее инициатива.

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Мягкое наказание

Овдиенко напомнил, что на российских антивоенных протестах людей "заламывают и запихивают в "автозаки", арестовывают на 15 суток и увольняют с работы" за чистые листы бумаги. В то же время у Овсянниковой было довольно мягкое наказание.

Во-первых, Овсянникова отделалась лишь небольшим штрафом. Во-вторых, ее даже не уволили с работы. Сейчас она появляется в эфирах иностранных СМИ с тезисом о том, что не все россияне – плохие,

– отметил Овдиенко.

Спланированная операция

По его словам, акция Овсянниковой была спланирована для того, чтобы сейчас она могла включаться в эфиры иностранных медиа и продвигать тезис, что санкции, введенные против России – бьют не по Владимиру Путину и олигархам, а по простым россиянам.

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"То есть она хочет сказать, что не все россияне плохие, а это сводится к тому, что нужно отменить антироссийские санкции, потому что они затрагивают простых граждан России. Именно для этого и спланировали так называемую спецоперацию", – подытожил Овдиенко.

Овдиенко рассказал, зачем на российском канале показали журналистку с плакатом: смотрите видео