Египет будет лечить украинских туристов от COVID-19: Зеленский выразил благодарность
Арабская Республика Египет будет за свои деньги лечить украинских туристов, если те заболеют коронавирусом во время отдыха. Украинский президент Зеленский поблагодарил египетского президента Ас-Сиси за это решение.
Об этом уведомил сам Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июня в твиттере, рассказывая о телефонном разговоре с лидером Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
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Египет будет лечить украинских туристов от коронавируса
Ценю готовность Абделя Фаттаха Ас-Сиси гарантировать безопасность туристов. Ценю решение усилить эпидконтроль и покрывать расходы на лечение наших туристов,
– написал Зеленский.
Египет, напомним, снял много карантинных ограничений еще с конца июня и открыл регулярное чартерное авиасообщение с начала июля для многих стран, среди которых и Украина.
О чем еще говорили президенты Украины и Египта
На официальном сайте главы государства 24 июля также опубликован отчет о разговоре Зеленского и Ас-Сиси. Вот главное, о чем общались президенты Украины и Египта:
- Зеленский поздравил Ас-Сиси с Днем Революции – национальным праздником Египта.
- Стороны обсудили эпидемию COVID-19 и способы минимизации ее последствий для экономики.
- По поводу туристов: президент подчеркнул, что защита прав и безопасность украинцев – приоритет.
- По экономике: пообщались о перспективах сотрудничества в области торговли.
- Отдельно обсудили тему усиления сотрудничества в космической отрасли.
- В итоге Зеленский пригласил Ас-Сиси посетить Украину – естественно, после стабилизации ситуации с коронавируса.
- Ас-Сиси с удовольствием согласился и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет в ответ.