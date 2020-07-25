Арабская Республика Египет будет за свои деньги лечить украинских туристов, если те заболеют коронавирусом во время отдыха. Украинский президент Зеленский поблагодарил египетского президента Ас-Сиси за это решение.

Об этом уведомил сам Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июня в твиттере , рассказывая о телефонном разговоре с лидером Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

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Египет будет лечить украинских туристов от коронавируса

Ценю готовность Абделя Фаттаха Ас-Сиси гарантировать безопасность туристов. Ценю решение усилить эпидконтроль и покрывать расходы на лечение наших туристов,

– написал Зеленский.

Ценю готовность @AlsisiOfficial обеспечить безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, которые прибыли в египетских курортов после восстановления международного авиасообщения. Ценю решение усилить епидконтроль и покрывать расходы на лечение наших туристов. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 24, 2020

Египет, напомним, снял много карантинных ограничений еще с конца июня и открыл регулярное чартерное авиасообщение с начала июля для многих стран, среди которых и Украина.

О чем еще говорили президенты Украины и Египта

На официальном сайте главы государства 24 июля также опубликован отчет о разговоре Зеленского и Ас-Сиси. Вот главное, о чем общались президенты Украины и Египта:

Зеленский поздравил Ас-Сиси с Днем Революции – национальным праздником Египта.

Стороны обсудили эпидемию COVID-19 и способы минимизации ее последствий для экономики.

По поводу туристов: президент подчеркнул, что защита прав и безопасность украинцев – приоритет.

По экономике: пообщались о перспективах сотрудничества в области торговли .

Отдельно обсудили тему усиления сотрудничества в космической отрасли.

В итоге Зеленский пригласил Ас-Сиси посетить Украину – естественно, после стабилизации ситуации с коронавируса.

Ас-Сиси с удовольствием согласился и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет в ответ.