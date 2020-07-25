Арабська Республіка Єгипет буде за свої гроші лікувати українських туристів, які що ті захворіють на коронавірус під час відпочинку. Український президент Зеленський подякував єгипетському президенту Ас-Сісі за це рішення.

Про це повідомив сам Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 липня у твіттері, розповідаючи про телефонну розмову з лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Читайте також Найкращу в житті ожину привезли новою дорогою, – Зеленський підбив підсумки поїздки на Донбас

Єгипет лікуватиме українських туристів від коронавірусу

Ціную готовність Абделя Фаттаха Ас-Сісі гарантувати безпеку туристів. Ціную рішення посилити епідконтроль і покривати витрати на лікування наших туристів,

– написав Зеленський.

Ціную готовність @AlsisiOfficial забезпечити безпеку туристів. Українці стали першими іноземними туристами, які прибули до єгипетських курортів після відновлення міжнародного авіасполучення. Ціную рішення посилити епідконтроль і покривати витрати на лікування наших туристів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2020

Єгипет, нагадаємо, зняв багато карантинних обмежень ще з кінця червня і відкрив регулярне чартерне авіасполучення від початку липня для багатьох країн, серед яких і Україна.

Про що ще говорили президенти України та Єгипту

На офіційному сайті глави держави 24 липня також опубліковано звіт про розмову Зеленського та Ас-Сісі. Ось головне, про що спілкувалися президенти України та Єгипту:

Зеленський привітав Ас-Сісі з Днем Революції – національним святом Єгипту.

Ас-Сісі з Днем Революції – національним святом Єгипту. Сторони обговорили епідемію COVID-19 та способи мінімізації її наслідків для економіки.

для економіки. Щодо туристів: президент наголосив, що захист прав і безпека українців – пріоритет.

українців – пріоритет. Щодо економіки: поспілкувалися про перспективи співпраці у царині торгівлі .

. Окремо обговорили тему посилення співпраці в космічній галузі.

галузі. У підсумку Зеленський запросив Ас-Сісі відвідати Україну – звісно, після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Ас-Сісі відвідати Україну – звісно, після стабілізації ситуації з коронавірусом. Абдель Фаттах Ас-Сісі із задоволенням погодився та запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет у відповідь.