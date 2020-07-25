Єгипет лікуватиме українських туристів від COVID-19: Зеленський висловив подяку
Арабська Республіка Єгипет буде за свої гроші лікувати українських туристів, які що ті захворіють на коронавірус під час відпочинку. Український президент Зеленський подякував єгипетському президенту Ас-Сісі за це рішення.
Про це повідомив сам Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 липня у твіттері, розповідаючи про телефонну розмову з лідером Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.
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Єгипет лікуватиме українських туристів від коронавірусу
Ціную готовність Абделя Фаттаха Ас-Сісі гарантувати безпеку туристів. Ціную рішення посилити епідконтроль і покривати витрати на лікування наших туристів,
– написав Зеленський.
Єгипет, нагадаємо, зняв багато карантинних обмежень ще з кінця червня і відкрив регулярне чартерне авіасполучення від початку липня для багатьох країн, серед яких і Україна.
Про що ще говорили президенти України та Єгипту
На офіційному сайті глави держави 24 липня також опубліковано звіт про розмову Зеленського та Ас-Сісі. Ось головне, про що спілкувалися президенти України та Єгипту:
- Зеленський привітав Ас-Сісі з Днем Революції – національним святом Єгипту.
- Сторони обговорили епідемію COVID-19 та способи мінімізації її наслідків для економіки.
- Щодо туристів: президент наголосив, що захист прав і безпека українців – пріоритет.
- Щодо економіки: поспілкувалися про перспективи співпраці у царині торгівлі.
- Окремо обговорили тему посилення співпраці в космічній галузі.
- У підсумку Зеленський запросив Ас-Сісі відвідати Україну – звісно, після стабілізації ситуації з коронавірусом.
- Абдель Фаттах Ас-Сісі із задоволенням погодився та запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет у відповідь.