Заявление Египта и протесты в Секторе Газа

Кажется, эти протесты начались как спонтанные действия истощенных от войны местных жителей. Они связаны прежде всего с недовольством населения действиями или бездействием ХАМАС, особенно на фоне длительного конфликта, гуманитарного кризиса и провала переговоров. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Накануне МИД Египта сделало заявление, в котором практически выставило ультиматум руководству ХАМАС согласиться на новое соглашение об освобождении заложников и прекращении огня. ХАМАСу дали 72 часа на принятие решения, угрожая применить жесткие санкции. Сейчас есть сигналы, что ХАМАС может согласиться.

Одновременно в заявлении прозвучал тезис, что ни одна палестинская фракция не будет иметь контроля над Сектором Газа. Очевидно говорится о намерениях Египта сформировать в Газе техническое правительство без всякого политического окраса.

Египет под руководством президента Абделя Фаттаха ас-Сиси давно позиционирует себя как ключевого игрока на Ближнем Востоке, в частности в израильско-палестинском конфликте. Каир традиционно выступает посредником между ХАМАС и Израилем, контролируя переход Рафах – единственный выход из Газы, не подконтрольный Израилю. Ультиматум ХАМАСа о согласии на соглашение по заложникам и прекращению огня является продолжением этой роли, но с явным усилением давления.

Существует ли связь между этим заявлением и протестами? Есть несколько причин, почему заявление египетского министра могло повлиять на протесты.

Давление на ХАМАС. Ультиматум Египта может сигнализировать об изменении позиции ключевого союзника ХАМАСа. Если население Газы восприняло это как признак того, что ХАМАС теряет поддержку или вынужден уступить, это могло подтолкнуть людей к протестам из-за разочарования в руководстве.

Гуманитарная ситуация. Длительный конфликт и блокада усугубили страдания в Газе (более 50 тысяч погибших, голод, разрушенная инфраструктура). Заявление Египта о возможном прекращении огня могло вызвать надежду на облегчение, но если люди считают, что ХАМАС затягивает процесс, это могло спровоцировать гнев.

Внутреннее недовольство. Египетское давление может подчеркнуть слабость ХАМАС в переговорах, что усилило бы и без того имеющееся недовольство среди жителей Газы. Протесты могли стать реакцией на ощущение, что ХАМАС больше заботится о сохранении власти, чем о благосостоянии людей.

Поэтому, связь не обязательно может быть прямой. Протесты могли быть спонтанными или готовиться раньше из-за:

накопления социальной напряженности (экономический кризис, нехватки ресурсов);

влияние внешних игроков (например, Израиля или США), которые могли поощрить антихамасовские настроения;

внутренних расколов в самом ХАМАСе, которые проявились после давления Египта.

Региональный контекст

Египетская политика: суть и цели

Египет имеет несколько ключевых приоритетов в регионе и о них поговорим далее.

Безопасность. Предотвращение нестабильности на Синае и границе с Газой, где действуют связанные с ХАМАС группировки.

Региональное влияние. Сохранение роли главного посредника в израильско-палестинском конфликте, что дает Каиру вес в глазах США, ЕС и арабского мира.

Экономика. Привлечение поддержки от Запада и стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ), которые являются противниками "Братьев-мусульман" и ХАМАСа.

Борьба с "Братьями-мусульманами". Ас-Сиси видит в ХАМАСе (как ответвлении "Братьев") идеологическую угрозу своему режиму.

Ультиматум ХАМАСу о согласии на соглашение по заложникам и прекращению огня является частью этой стратегии.

Влияние на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху

Нетаньяху придерживается жесткой линии против ХАМАС, выступая за их уничтожение или максимальное ослабление. Он поддерживает военные операции в Газе и хочет, чтобы любая сделка была на условиях Израиля (освобождение заложников без уступок ХАМАСу).

Ультиматум Египта вынуждает ХАМАС согласиться на сделку, что частично совпадает с целями Нетаньяху (освобождение заложников, ослабление ХАМАСа). Но если Египет достигнет этого самостоятельно, это может:

уменьшить зависимость от прямого военного давления Израиля;

повысить авторитет Каира как посредника, затмить роль Израиля в переговорном процессе.

Выбивает ли Египет израильские козыри? Не совсем. Нетаньяху выигрывает от ослабления ХАМАС, но теряет, если Египет получает больше влияния в Газе или если соглашение заставит Израиль прекратить операции, на чем "Биби" (прозвище Нетаньяху – 24 Канал) строит свой имидж "сильного лидера". Египет скорее играет параллельно с Нетаньяху, чем против него, но косвенно может ограничить его свободу маневра.

Влияние на президента Турции Реджепа Эрдогана

Позиция Эрдогана: Турция поддерживает ХАМАС идеологически ("Братья-мусульмане") и политически, позиционируя себя как защитник палестинцев. Эрдоган критикует Израиль и хочет быть альтернативным посредником в конфликте, конкурируя с Египтом.

Ультиматум Каира ставит ХАМАС в затруднительное положение: если они уступят, это ослабит их позицию и влияние Турции как их покровителя. Египет, наоборот, укрепляет свой статус посредника, вытесняя Турцию из этой роли.

Выбивает ли Египет турецкие козыри? Да, здесь есть прямой удар по Эрдогану. Ослабление ХАМАС и успех египетской дипломатии подрывают турецкий нарратив и уменьшают влияние Анкары в палестинском вопросе. Египет и Турция давно конкурируют за лидерство в мусульманском мире, и это – очередной ход в этой игре.

Так что, египетская политика, в частности ультиматум ХАМАСу, не является прямой попыткой "выбить козыри" из рук Нетаньяху и Эрдогана как главная цель. По Нетаньяху это больше прагматическое сотрудничество с легким оттенком конкуренции – Египет хочет показать, что может сделать то, что Израиль добивается силой. Что касается Эрдогана – так, это выглядит как попытка ограничить его влияние, ведь ослабление ХАМАСа бьет по турецким позициям. Но ключевая суть египетской стратегии – собственные интересы (безопасность, авторитет), а не целенаправленное "подрезание крыльев" этим двум лидерам.

Протесты в Газе только усиливают давление на ХАМАС, что выгодно Египту. Но они необязательно задумывались как прямой удар по "Биби" или Эрдогану.