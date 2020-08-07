Изменились правила въезда в Египет: с 7 августа на границе будут требовать отрицательный ПЦР-тест. Это касается всех арабских и иностранных туристов, но есть определенные исключения. Например, если приехать на отдых в популярные среди украинцев Хургаду и Шарм-эль-Шейх и не выезжать за их пределы, то тест ПЦР не нужен.

Все прибывающие в Египет с 7 августа обязаны иметь при себе справку о результате ПЦР-теста, в которой указано, что человек не инфицирован коронавирусом. Такой указ подписал премьер страны Мустафа Мадбули, пишет Masrawy .

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Elbalad добавляет, что правило будет применяться ко всем туристов, как арабским, так и иностранным, прибывающим морским, воздушным или наземным путем.

Важное условие: тест должен быть сделан не давнее, чем за 72 часа до прибытия на границу, где его результат и надо будет показать.

Однако самое важное в указе египетского правительства для украинских туристов, что документ не касается людей, которые прибывают непосредственно в курортные зоны:

Шарм-эль-Шейх,

Хургада,

Таба,

Марса-Алам,

Мерса-Матрух.

Туда можно прилетать без справки о тесте ПЦР на наличие коронавируса, но выезжать за пределы курортов – на экскурсии или с любой другой целью – запрещено .