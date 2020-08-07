Змінилися правила в'їзду до Єгипту: з 7 серпня на кордоні вимагатимуть негативний ПЛР-тест. Це стосується усіх арабських та іноземних туристів, але є певні винятки. Наприклад, якщо приїхати на відпочинок до популярних серед українців Хургади та Шарм-ель-Шейху й не виїжджати за їхні межі, то тест ПЛР не потрібен.

Усі, хто прибуває до Єгипту, з 7 серпня зобов’язані мати при собі довідку про результат ПЛР-тесту, у якій вказано, що людина не інфікована коронавірусом. Такий указ підписав прем’єр країни Мустафа Мадбулі, пише Masrawy.

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Elbalad додає, що правило застосовуватимуть до усіх туристів, як арабських, так і іноземних, які прибувають морським, повітряним чи наземним шляхом.

Важлива умова: тест має бути зроблений не давніше, ніж за 72 години до прибуття на кордон, де його результат і треба буде показати.

Однак найважливіше в указі єгипетського уряду для українських туристів те, що документ не стосується людей, які прибувають безпосередньо в курортні зони:

Шарм-ель-Шейх,

Хургада,

Таба,

Марса-Алам,

Мерса-Матрух.

Туди можна прилітати без довідки про тест ПЛР на наявність коронавірусу, але виїжджати за межі курортів – чи на екскурсії, чи з будь-якою іншою метою – заборонено.