Египет усиливает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, теперь в стране будут штрафовать за визиты в общественные места без масок.

Новые правила будут действовать с 3 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщает Daily News Egypt.

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За нарушение карантинных правил придется заплатить 50 египетских фунтов – 90 гривен.

Кроме того, отели могут обслуживать только ограниченное количество гостей на свежем воздухе. Власти страны решили перейти к решительным действиям и запретили громкие празднования Нового года.

На протяжении последних недель количество зараженных коронавирусом в стране существенно растет.

Это стало причиной для более тщательной проверки результатов ПЦР-тестов, с которыми в Египет прибывают туристы.

Обратите внимание! Член национального кризисного комитета по вопросам коронавируса в Египте Мухаммед аль-Нади заявил, что зараженных коронавирусом в стране в 10 раз больше, чем говорится в официальной статистике