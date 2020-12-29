Египет ужесточает карантин из-за COVID-19: за что будут штрафовать
Египет усиливает карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, теперь в стране будут штрафовать за визиты в общественные места без масок.
Новые правила будут действовать с 3 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщает Daily News Egypt.
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За нарушение карантинных правил придется заплатить 50 египетских фунтов – 90 гривен.
Кроме того, отели могут обслуживать только ограниченное количество гостей на свежем воздухе. Власти страны решили перейти к решительным действиям и запретили громкие празднования Нового года.
На протяжении последних недель количество зараженных коронавирусом в стране существенно растет.
Это стало причиной для более тщательной проверки результатов ПЦР-тестов, с которыми в Египет прибывают туристы.
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