Єгипет посилює карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Зокрема, тепер у країні штрафуватимуть за візити у громадські місця без масок.

Нові правила діятимуть з 3 січня 2021 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, повідомляє Daily News Egypt.

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За порушення карантинних правил доведеться заплатити 50 єгипетських фунтів – 90 гривень.

Окрім того, готелі можуть обслуговувати лише обмежену кількість гостей на свіжому повітрі. Влада країни вирішила перейти до рішучих дій та заборонила гучні святкування Нового року.

Упродовж останніх тижнів кількість заражених коронавірусом у країні суттєво зростає.

Це стало причиною для ретельнішої перевірки результатів ПЛР-тестів, з якими до Єгипту прибувають туристи.

Зверніть увагу! Член національного кризового комітету з питань коронавірусу в Єгипті Мухаммед аль-Наді заявив, що заражених коронавірусом у країні у 10 разів більша, аніж мовиться в офіційній статистиці