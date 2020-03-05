Египет вводит туристические визы: когда начнут действовать новые правила

Власти Египта решили ввести туристические визы. Новые правила въезда начнут действовать с 1 июня 2020 года.

Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбула. Про це повідомляє Egyptian Streets.

Корисно знати: У Туреччині ввели податок на проживання в готелях

Що відомо про нові правила в'їзду у Єгипет

Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати у Єгипет. Однак максимальна кількість днів перебування під час одноразового в'їзду складе не більше 90 днів.

Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

Віза видаватиметься терміном на 5 років.

Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора і Асуана влітку – найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі 10 доларів.

Відзначимо, що Туреччина, Єгипет і Болгарія – найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами у пошуковику Google.