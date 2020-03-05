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      Египет вводит туристические визы: когда начнут действовать новые правила

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      Власти Египта решили ввести туристические визы. Новые правила въезда начнут действовать с 1 июня 2020 года.

      Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбула. Про це повідомляє Egyptian Streets.

      Корисно знати: У Туреччині ввели податок на проживання в готелях

      Що відомо про нові правила в'їзду у Єгипет

      • Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати у Єгипет. Однак максимальна кількість днів перебування під час одноразового в'їзду складе не більше 90 днів.
      • Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.
      • Віза видаватиметься терміном на 5 років.
      • Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора і Асуана влітку – найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі 10 доларів.

      Відзначимо, що Туреччина, Єгипет і Болгарія – найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами у пошуковику Google.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Путешествия Египет Туристический бизнес Новости Украины Новости политики
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