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      Єгипет вводить туристичні візи: коли почнуть діяти нові правила

      - Читать новость на русском
      Відпочинок у Єгипті / pinterest.com

      Влада Єгипту вирішила запровадити туристичні візи терміном на п'ять років. Нові правила в'їзду у країну почнуть діяти з 1 червня 2020 року.

      Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбула. Про це повідомляє Egyptian Streets.

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      Що відомо про нові правила в'їзду у Єгипет

      • Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в'їжджати у Єгипет. Однак максимальна кількість днів перебування під час одноразового в'їзду складе не більше 90 днів.
      • Документи можна буде подавати через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.
      • Віза видаватиметься терміном на 5 років.
      • Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора і Асуана влітку – найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу у розмірі 10 доларів.

      Відзначимо, що Туреччина, Єгипет і Болгарія – найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами у пошуковику Google. У 2017 році Єгипет ввів електронні візи для українців.

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Подорожі Єгипет Туристичний бізнес
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