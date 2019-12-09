16:14
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Туреччині ввели податок на проживання в готелях

      452 Читать новость на русском
      Готелі у Туреччині платитимуть податки за туристів / dt.ua

      Турецькі готелі платитимуть податки за проживання кожного туриста. Збір становитиме 2% від вартості готельного номера і запрацює з 1 січня 2020 року.

      Про те, що в Туреччині запрацював відповідний закон, повідомив Turizm Guncel.

      Зверніть увагу: Українцям можуть заборонити їздити до Росії за внутрішнім паспортом

      Податковий збір стосуватиметься всіх приватних готелів, мотелів, курортних селищ, пансіонатів, апарт-готелів, гостьових будиночків і кемпінгів. Оподатковуватиметься також харчування, напої, розваги, оренда конференц-залів і ресторанів.

      У 2020 році діятиме пільгова ставка – 1%, потім вона зросте до 2%. Однак у документі передбачено, що президент Туреччини зможе змінювати її від 0,5% до 6%.

      Відповідний закон турецький парламент ухвалив у середині листопада.

      Що відомо про відпочинок українців у Туреччині? За інформацією турецького міністерства культури та туризму, за підсумками I півріччя 2019 року Україна ввійшла в десятку країн, які найактивніше відвідують Туреччину, посівши 7 місце. 
      За перші шість місяців цього року Туреччина прийняла понад 650 тисяч туристів з України, що на 4,58% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

      Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх": у Росії назвали терміни проведення
      сьогодні
      5768
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Туреччини Туристичний бізнес Подорожі Відпочинок
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 66
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 382
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 222
      сьогодні , 14:44 "Пістолeт і 300 тисяч доларів": в Антикорсуді показали відeо з обшуку на дачі дружини Труханова
      Катерина Петренко 1595
      сьогодні , 13:18 Нормандська зустріч: усе, що важливо знати
      Вероніка Климська 4004
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук