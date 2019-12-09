У Туреччині ввели податок на проживання в готелях

Турецькі готелі платитимуть податки за проживання кожного туриста. Збір становитиме 2% від вартості готельного номера і запрацює з 1 січня 2020 року.

Про те, що в Туреччині запрацював відповідний закон, повідомив Turizm Guncel.

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Податковий збір стосуватиметься всіх приватних готелів, мотелів, курортних селищ, пансіонатів, апарт-готелів, гостьових будиночків і кемпінгів. Оподатковуватиметься також харчування, напої, розваги, оренда конференц-залів і ресторанів.

У 2020 році діятиме пільгова ставка – 1%, потім вона зросте до 2%. Однак у документі передбачено, що президент Туреччини зможе змінювати її від 0,5% до 6%.

Відповідний закон турецький парламент ухвалив у середині листопада.

Що відомо про відпочинок українців у Туреччині? За інформацією турецького міністерства культури та туризму, за підсумками I півріччя 2019 року Україна ввійшла в десятку країн, які найактивніше відвідують Туреччину, посівши 7 місце.

За перші шість місяців цього року Туреччина прийняла понад 650 тисяч туристів з України, що на 4,58% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.