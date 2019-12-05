Українцям можуть заборонити їздити до Росії за внутрішнім паспортом

В Україні можуть скасувати норму, яка дозволяла громадянам перетинати кордон з Росією за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження. Це може статися 1 березня 2020 року. У такому разі їздити до Росії доведеться за закордонним паспортом.

Спрощений режим перетину кордону Росії українськими громадянами становить загрозу нацбезпеці України, розповів УНІАН директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

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"У разі прийняття урядом постанови, з 1 березня 2020 року до громадян України, які перетинають кордон з РФ, застосовуватимуться положення закону (Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України) в частині паспортних документів, що дають право на виїзд за кордон", – сказав Погорельцев.

За його словами, скасувати спрощений режим потрібно ще й через те, що щороку дедалі частіше виявляють підроблені паспорти і свідоцтва про народження.

Після скасування зазначеного режиму українці, які перебувають у Росії, зможуть звернутися в Посольство України або консульські установи з клопотанням про оформлення закордонного паспорта.