14:42
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Українцям можуть заборонити їздити до Росії за внутрішнім паспортом

      592 Читать новость на русском
      Українцям, ймовірно, доведеться їздити до Росії за закордонними паспортами / ua.news/ua

      В Україні можуть скасувати норму, яка дозволяла громадянам перетинати кордон з Росією за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження. Це може статися 1 березня 2020 року. У такому разі їздити до Росії доведеться за закордонним паспортом.

      Спрощений режим перетину кордону Росії українськими громадянами становить загрозу нацбезпеці України, розповів УНІАН директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

      До теми: В Україні запустять електронний паспорт

      "У разі прийняття урядом постанови, з 1 березня 2020 року до громадян України, які перетинають кордон з РФ, застосовуватимуться положення закону (Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України) в частині паспортних документів, що дають право на виїзд за кордон", – сказав Погорельцев.

      За його словами, скасувати спрощений режим потрібно ще й через те, що щороку дедалі частіше виявляють підроблені паспорти і свідоцтва про народження.

      Після скасування зазначеного режиму українці, які перебувають у Росії, зможуть звернутися в Посольство України або консульські установи з клопотанням про оформлення закордонного паспорта.

      Наречена влаштувала фотосесію з лабрадором на весіллі: милі фото
      сьогодні
      4144
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія МЗС України Кабінет Міністрів України Подорожі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 166
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 958
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 592
      сьогодні , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 1938
      сьогодні , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу та наркотики: ексклюзивне інтерв'ю
      Альона Чернецька 901
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук