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      Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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      Украинцам, вероятно, придется ездить в Россию по загранпаспортам / ua.news/ua

      В Украине могут отменить норму, которая позволяла гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Это может произойти 1 марта 2020 года. В таком случае ездить в Россию придется по загранпаспорту.

      Упрощенный режим пересечения границы России украинскими гражданами являет собой угрозу нацбезопасности Украины, рассказал УНИАН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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      "В случае принятия правительством постановления, с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения закона (О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины) в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", – сказал Погорельцев.

      По его словам, отменить упрощенный режим нужно еще и потому, что ежегодно все чаще выявляют поддельные паспорта и свидетельства о рождении.

      После отмены указанного режима украинцы, находящиеся в России, смогут обратиться в Посольство Украины или консульские учреждения с ходатайством об оформлении загранпаспорта.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Путешествия Кабинет Министров Украины МИД Украины
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