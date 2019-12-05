Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

В Украине могут отменить норму, которая позволяла гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Это может произойти 1 марта 2020 года. В таком случае ездить в Россию придется по загранпаспорту.

Упрощенный режим пересечения границы России украинскими гражданами являет собой угрозу нацбезопасности Украины, рассказал УНИАН директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"В случае принятия правительством постановления, с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения закона (О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины) в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", – сказал Погорельцев.

По его словам, отменить упрощенный режим нужно еще и потому, что ежегодно все чаще выявляют поддельные паспорта и свидетельства о рождении.

После отмены указанного режима украинцы, находящиеся в России, смогут обратиться в Посольство Украины или консульские учреждения с ходатайством об оформлении загранпаспорта.