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      В Турции ввели налог на проживание в отелях

      11 Читати новину українською
      Отели Турции будут платить налоги за туристов / dt.ua

      Турецкие отели будут платить налоги за проживание каждого туриста. Сбор составит 2% от стоимости гостиничного номера и заработает с 1 января 2020 года.

      О том, что в Турции заработал соответствующий закон, сообщил Turizm Guncel.

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      Налоговый сбор коснется всех частных гостиниц, мотелей, курортных поселков, пансионатов, апарт-отелей, гостевых домиков и кемпингов. Будут облагаться также напитки, развлечения, аренда конференц-залов и ресторанов.

      В 2020 году будет действовать льготная ставка – 1%, затем она возрастет до 2%. Однако в документе предусмотрено, что президент Турции сможет изменять ее от 0,5% до 6%.

      Соответствующий закон турецкий парламент принял в середине ноября.

      Что известно об отдыхе украинцев в Турции?По информации турецкого министерства культуры и туризма, по итогам I полугодия 2019 года Украина вошла в десятку стран, которые наиболее активно посещают Турцию, заняв 7 место.
      За первые шесть месяцев этого года Турция приняла более 650 тысяч туристов из Украины, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Отдых Путешествия Туристический бизнес Новости Турции
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