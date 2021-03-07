В Египте грузовик влетел в пассажирский автобус: десятки погибших
На египетской трассе Эль-Куреймат в провинции Гиза 6 марта произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости влетел в микроавтобус.
Источник:Xinhua
В результате аварии десятки человек погибли, еще по меньшей мере 5 пострадали. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
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Детали ДТП
Авария произошла из-за того, что шина грузовика взорвалась. Водитель грузовика не смог справиться с управлением и влетел в пассажирский микроавтобус, который ехал в обратном направлении.
Правоохранители арестовали водителя грузовика на месте. Сейчас идет расследование по установлению всех причин аварии.
Провинция Гиза, недалеко от которой произошло ДТП: карта
Что известно о жертвах
В результате аварии погибли 20 человек, еще 5 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Погибших и раненых эвакуировали на машинах скорой помощи в соседние больницы.
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