На египетской трассе Эль-Куреймат в провинции Гиза 6 марта произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости влетел в микроавтобус.

В результате аварии десятки человек погибли, еще по меньшей мере 5 пострадали. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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Детали ДТП

Авария произошла из-за того, что шина грузовика взорвалась. Водитель грузовика не смог справиться с управлением и влетел в пассажирский микроавтобус, который ехал в обратном направлении.

Правоохранители арестовали водителя грузовика на месте. Сейчас идет расследование по установлению всех причин аварии.

Провинция Гиза, недалеко от которой произошло ДТП: карта

Что известно о жертвах

В результате аварии погибли 20 человек, еще 5 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Погибших и раненых эвакуировали на машинах скорой помощи в соседние больницы.

Обратите внимание! Как пишет Xinhua, аварии и ДТП в Египте не являются редкостью. Все из-за плохо поддерживаемой дорожной инфраструктуры и несоблюдения правил дорожного движения. В течение последних нескольких лет Египет модернизировал свою дорожную сеть, устанавливал новые дороги и мосты и ремонтировал существующие, чтобы уменьшить количество ДТП.