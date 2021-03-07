На єгипетській трасі Ель-Куреймат в провінції Гіза 6 березня сталася смертельна ДТП. Вантажівка на великій швидкості влетіла в мікроавтобус.

Внаслідок аварії десятки людей загинули, ще щонайменше 5 постраждали. Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

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Деталі ДТП

Аварія сталася через те, що шина вантажівки вибухнула. Водій вантажівки не зміг впоратися з керуванням та влетів у пасажирський мікроавтобус, який їхав у зворотному напрямку.

Правоохоронці заарештували водія вантажівки на місці. Наразі триває розслідування щодо встановлення усіх причин аварії.

Провінція Гіза, неподалік якої сталася ДТП: карта

Що відомо про жертв

Внаслідок аварії загинули 20 людей, ще 5 пасажирів отримали поранення різного ступеню важкості. Загиблих та поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги до сусідніх лікарень.

Зверніть увагу! Як пише Xinhua, аварії та ДТП в Єгипті не є рідкістю. Все через погано підтримувану дорожню інфраструктуру та недотримання правил дорожнього руху. Протягом останніх кількох років Єгипет модернізував свою дорожню мережу, встановлював нові дороги та мости та ремонтував існуючі, щоб зменшити кількість ДТП.