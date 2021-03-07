Смертельна автотроща у Польщі: все більше українців – у важкому стані
Внаслідок масштабної ДТП з українцями у Польщі постраждало 35 людей. Зранку 7 березня 9 з них перебувають у важкому стані, хоча ще 6 березня їх було 5.
Джерело:ДСНС
У лікарні поки перебувають 28 людей.
Важливо Кричали та кликали на допомогу, – постраждалі у ДТП у Польщі розповіли про трагедію
На місці подій працюють представники Генерального консульства України в Любліні. До речі, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявляв, що інші 24 українці вже вирушили додому.
ДТП з українцями у Польщі: що відомо
- Рейсовий автобус Познань – Херсон 6 березня потрапив у ДТП біля польського міста Кашице. У транспорті були 57 людей, усі – українці.
- На жаль, в ДТП загинули 5 людей – 3 жінок та 2 чоловіків. Ще 35 людей постраждали, 5 з них були у важкому стані.
- Одразу після ідентифікації загиблих, тіла обіцяють відправити в Україну.
- Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням. Припускають, що саме тому автобус врізався у бар'єр і злетів у кювет. Щоправда, з'ясували, що обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. У твітері він запевнив, що Україна робить все можливе задля допомоги постраждалим. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих.
- Також поспівчував і президент Польщі Анджей Дуда.
Поділитися новиною