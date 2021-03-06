У Польщі вночі 6 березня перекинувся рейсовий автобус з українцями. Внаслідок аварії щонайменше 5 людей загинуло, ще 29 постраждалих перебувають у лікарнях. За словами пасажирів, усі кричали та просили про допомогу.

Речник Підкарпатського воєводи Міхал Мельничук каже, що кількість загиблих може зрости, оскільки 14 людей у лікарні перебувають у вкрай важкому стані.

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За його словами, деяких постраждалих відвезли у лікарню пізніше. Спершу вони не відчували біль, бо перебували у сильному шоку.

Що кажуть постраждалі про ДТП

Люди кричали, кликали на допомогу. Нам нічим було їм допомогти,

– розповів учасник ДТП у лікарні.

Інший чоловік додав, що поліція та медики добре спрацювали. "Вони швидко прибули". У рятувальній операції брали участь 30 пожежних команд та 2 вертольоти.

"Автобус дуже швидко впав з правого боку, розбилося скло", – згадав інший постраждалий.

"Я пам'ятаю, як люди кричали, а потім я лежав на землі", – поділився учасник ДТП.

"Дуже постраждали пасажири, які не були пристебнуті ременями безпеки. У той момент, коли автобус наїхав на енергомісткі бар'єри, пасажири почали інертно рухатись по автобусі. Вони билися об сидіння та салон автомобіля. Це призвело до численних травм голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок", – заявив речник екстреної медичної допомоги Перемишля.

Причини аварії

В автобусі перебували два водії. Вони були тверезі на момент ДТП.

Це може бути наслідком його необережності або засинання за кермом, неправильного або пізнього маневру,

– розповіла прокурорка Беата Старжецька.

За її словами наразі перевіряють, чи міг бути причиною ДТП технічний стан автобуса.

До речі, автобус їхав зі швидкістю 96 – 97 кілометрів, але безпосередньо перед аварією швидкість транспортного засобу впала до 45 кілометрів.

Зверніть увагу! Внаслідок ДТП загинуло 5 людей – 3 жінки та 2 чоловіків. Тіла двох жінок наразі не ідентифікували. Незабаром українців, які не постраждали внаслідок ДТП, відправлять додому.