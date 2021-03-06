В Польше ночью 6 марта перевернулся рейсовый автобус с украинцами. В результате аварии по меньшей мере 5 человек погибли, еще 29 пострадавших находятся в больницах. По словам пассажиров, все кричали и просили о помощи.

Представитель Подкарпатского воеводы Михал Мельничук говорит, что число погибших может возрасти, поскольку 14 человек в больнице находятся в крайне тяжелом состоянии.

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По его словам, некоторых пострадавших увезли в больницу позже. Сначала они не испытывали боль, потому что находились в сильном шоке.

Что говорят пострадавшие о ДТП

Люди кричали, звали на помощь. Нам нечем было им помочь,

– рассказал участник ДТП в больнице.

Другой человек добавил, что полиция и медики хорошо сработали. "Они быстро прибыли". В спасательной операции принимали участие 30 пожарных команд и 2 вертолета.

"Автобус очень быстро упал с правой стороны, разбилось стекло", – вспомнил другой пострадавший.

"Я помню, как люди кричали, а потом я лежал на земле", – поделился участник ДТП.

"Очень пострадали пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. В тот момент, когда автобус наехал на энергоемкие барьеры, пассажиры начали инертно двигаться по автобусу. Они бились о сиденья и салон автомобиля. Это привело к многочисленным травмам головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей", – заявил представитель экстренной медицинской помощи Перемышля.

Причины аварии

В автобусе находились два водителя. Они были трезвые на момент ДТП.

Это может быть следствием его неосторожности или засыпания за рулем, неправильного или позднего маневра,

– рассказала прокурор Беата Старжецька.

По ее словам сейчас проверяют, могло ли быть причиной ДТП техническое состояние автобуса.

Кстати, автобус ехал со скоростью 96 – 97 километров, но непосредственно перед аварией скорость транспортного средства упала до 45 километров.

Обратите внимание! В результате ДТП погибли 5 человек – 3 женщины и 2 мужчин. Тела двух женщин пока не идентифицировали. Вскоре украинцев, которые не пострадали в результате ДТП, отправят домой.