Кричали и звали на помощь, – пострадавшие в ДТП в Польше рассказали о трагедии
В Польше ночью 6 марта перевернулся рейсовый автобус с украинцами. В результате аварии по меньшей мере 5 человек погибли, еще 29 пострадавших находятся в больницах. По словам пассажиров, все кричали и просили о помощи.
Источник:Tvn24
Представитель Подкарпатского воеводы Михал Мельничук говорит, что число погибших может возрасти, поскольку 14 человек в больнице находятся в крайне тяжелом состоянии.
Читайте также В Польше говорят, что жертв ДТП с украинцами – меньше
По его словам, некоторых пострадавших увезли в больницу позже. Сначала они не испытывали боль, потому что находились в сильном шоке.
Что говорят пострадавшие о ДТП
Люди кричали, звали на помощь. Нам нечем было им помочь,
– рассказал участник ДТП в больнице.
Другой человек добавил, что полиция и медики хорошо сработали. "Они быстро прибыли". В спасательной операции принимали участие 30 пожарных команд и 2 вертолета.
"Автобус очень быстро упал с правой стороны, разбилось стекло", – вспомнил другой пострадавший.
"Я помню, как люди кричали, а потом я лежал на земле", – поделился участник ДТП.
"Очень пострадали пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. В тот момент, когда автобус наехал на энергоемкие барьеры, пассажиры начали инертно двигаться по автобусу. Они бились о сиденья и салон автомобиля. Это привело к многочисленным травмам головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей", – заявил представитель экстренной медицинской помощи Перемышля.
Причины аварии
В автобусе находились два водителя. Они были трезвые на момент ДТП.
Это может быть следствием его неосторожности или засыпания за рулем, неправильного или позднего маневра,
– рассказала прокурор Беата Старжецька.
По ее словам сейчас проверяют, могло ли быть причиной ДТП техническое состояние автобуса.
Кстати, автобус ехал со скоростью 96 – 97 километров, но непосредственно перед аварией скорость транспортного средства упала до 45 километров.
Поделиться новостью