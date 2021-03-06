В Польше говорят, что жертв ДТП с украинцами – меньше
В Польше пока не подтверждают гибель шестого человека в результате ДТП украинского автобуса. В польских больницах находится 29 пострадавших из-за аварии.
Источник:Укринформ
Сколько людей погибло в жуткой ДТП
По словам представителя воеводы Подкарпатского воеводства Михала Мельничука, на дороге погибло 5 украинцев, однако информация о гибели шестого лица – неподтвержденная.
Важно Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие
29 украинцев отвезли в 6 больниц. Мельничук отметил, что 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Он добавил, что, по предварительной информации, все 57 пассажиров автобуса являются гражданами Украины.
Заметим, генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк также отметил, что информация о состоянии человека, о котором ранее сообщали как об умершем в больнице, уточняется.
Украинцев отвезут домой
По словам дипломата, перевозчик уже предоставил 2 автобуса, которыми украинцы, которые не получили серьезные травмы, смогут вернуться домой. Один из них вскоре займет 18 человек, которых после ДТП разместили в школьном общежитии в городе Ярославе.
Второй автобус перевезет легко травмированных, которые еще находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.
Что известно о ДТП с украинцами в Польше
- Трагедия произошла в ночь на 6 марта с рейсовым автобусом Познань – Херсон.
- Предварительная причина – водитель не справился с управлением.
- Сначала сообщали о 6 погибших и не менее 35 пострадавших.
- Президент Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда уже выразили соболезнования родственникам погибших.
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