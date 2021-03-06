В Польше пока не подтверждают гибель шестого человека в результате ДТП украинского автобуса. В польских больницах находится 29 пострадавших из-за аварии.

Сколько людей погибло в жуткой ДТП

По словам представителя воеводы Подкарпатского воеводства Михала Мельничука, на дороге погибло 5 украинцев, однако информация о гибели шестого лица – неподтвержденная.

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29 украинцев отвезли в 6 больниц. Мельничук отметил, что 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Он добавил, что, по предварительной информации, все 57 пассажиров автобуса являются гражданами Украины.

Заметим, генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк также отметил, что информация о состоянии человека, о котором ранее сообщали как об умершем в больнице, уточняется.

Украинцев отвезут домой

По словам дипломата, перевозчик уже предоставил 2 автобуса, которыми украинцы, которые не получили серьезные травмы, смогут вернуться домой. Один из них вскоре займет 18 человек, которых после ДТП разместили в школьном общежитии в городе Ярославе.

Второй автобус перевезет легко травмированных, которые еще находятся в больницах, но их состояние не требует дальнейшего наблюдения врачей.

Что известно о ДТП с украинцами в ​​Польше