У Польщі наразі не підтверджують загибель шостої людини внаслідок ДТП українського автобуса. У польських лікарнях перебуває 29 постраждалих через аварію.

Скільки людей загинуло у моторошній ДТП

За словами речника воєводи Підкарпатського воєводства Міхала Мельничука, на дорозі загинуло 5 українців, однак інформація про загибель шостої особи – непідтверджена.

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29 українців відвезли у 6 лікарень. Мельничук наголосив, що 14 постраждалих перебувають у важкому стані.

Він додав, що, за попередньою інформацією, усі 57 пасажирів автобуса є громадянами України.

Зауважимо, генконсул України в Любліні Василь Павлюк також зазначив, що інформація про стан особи, про яку раніше повідомляли як про померлу в лікарні, уточнюється.

Українців відвезуть додому

За словами дипломата, перевізник уже надав 2 автобуси, якими українці, які не зазнали серйозних травм, зможуть повернутися додому. Один з них незабаром забере 18 осіб, яких після ДТП розмістили в шкільному гуртожитку в місті Ярославі.

Другий автобус перевезе легко травмованих, які ще перебувають у лікарнях, але їх стан не потребує подальшого нагляду лікарів.

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