Смертельная авария в Польше: все больше украинцев – в тяжелом состоянии
В результате масштабного ДТП с украинцами в Польше пострадали 35 человек. Утром 7 марта 9 из них находятся в тяжелом состоянии, хотя еще 6 марта их было 5.
Источник:ГСЧС
В больнице пока находятся 28 человек.
Важно Кричали и звали на помощь, – пострадавшие в ДТП в Польше рассказали о трагедии
На месте событий работают представители Генерального консульства Украины в Люблине. Кстати, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявлял, что остальные 24 украинца уже отправились домой.
ДТП с украинцами в Польше: что известно
- Рейсовый автобус Познань – Херсон 6 марта попал в ДТП возле польского города Кашице. В транспорте были 57 человек, все – украинцы.
- К сожалению, в ДТП погибли 5 человек – 3 женщин и 2 мужчин. Еще 35 человек пострадали, 5 из них были в тяжелом состоянии.
- Сразу после идентификации погибших тела обещают отправить в Украину.
- Предварительно выяснили, что водитель не справился с управлением. Предполагают, что именно поэтому автобус врезался в барьер и вылетел в кювет. Правда, выяснили, что оба водителя были трезвыми и не употребляли наркотиков.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. В твиттере он заверил, что Украина делает все возможное для помощи пострадавшим. Глава государства выразил соболезнования родным погибших.
- Также выразил соболезнования и президент Польши Анджей Дуда.
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