В Египте обрушился жилой дом: под завалами есть люди – видео

В египетском городе Александрия 25 июня частично обрушился жилой дом. Сооружение находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу.

По информации силовых структур полностью упал один из пролетов здания. Под завалами до сих пор остаются местные жители.

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Спасателям удалось извлечь из-под обломков и глыб четырех человек. Сейчас продолжаются поиски еще нескольких египетских семей.

СМИ отмечают, что из-за устаревших конструкций еще несколько лет назад было выписано предписание на снос аварийного дома.

Госслужбы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе сооружений, однако решений так и не выполнили.

Правительство египетской страны готовит программу по ликвидации самых опасных районов стихийной застройки.

По последним статистическим данным, в Египте есть около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жителей.