В Египте обрушился жилой дом: под завалами есть люди – видео
25 июня 2021 , 22:37Читати новину українською
Источник:Sky News Arabia
В египетском городе Александрия 25 июня частично обрушился жилой дом. Сооружение находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу.
По информации силовых структур полностью упал один из пролетов здания. Под завалами до сих пор остаются местные жители.
Читайте также В Одессе обрушился жилой дом: фото
Спасателям удалось извлечь из-под обломков и глыб четырех человек. Сейчас продолжаются поиски еще нескольких египетских семей.
СМИ отмечают, что из-за устаревших конструкций еще несколько лет назад было выписано предписание на снос аварийного дома.Обратите внимание! По последним статистическим данным, в Египте есть около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жителей.
- Госслужбы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе сооружений, однако решений так и не выполнили.
- Правительство египетской страны готовит программу по ликвидации самых опасных районов стихийной застройки.