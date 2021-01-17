Археологи в Египте раскопали древний погребальный храм царицы Нейт, которому 4200 лет. Уникальная достопримечательность расположена к югу от Каира – вблизи знаменитого комплекса пирамид Гизы.

В целом экспедиция длилась с 2007 года. Археологической миссией в некрополе Саккара руководил известный историк Захи Хавасс. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также В гробнице со щенком: французские археологи нашли 2000-летнюю могилу ребенка

Он рассказал, что археологи нашли храм царицы Нейт – жены первого правителя Шестой династии, правившей Египтом с 2323 по 2150 годы до нашей эры.

Кроме храма, археологи нашли:

могильные валы;

гробы с мумиями;

статуи;

стелы;

игрушки;

деревянные лодки,

погребальные маски;

папирус длиной 5 метров с изображением главы 17 книги мертвых.

Археологи обнаружили древние могильные шахты с гробами

Во время раскопок также обнаружили 22 могильные шахты, где открыли более 50 деревянных гробов, датированных Новым царством Египта.

Гробы украшены множеством сцен с изображениями египетских богов, которым поклонялись в этот период.

Уникальные находки египетских археологов / Фото Associated Press

Кроме того, возле храма египетской царицы Нейт был найден склад. Внутри него содержатся инструменты, которые египтяне использовали для проведения ритуалов в священном сооружении.

Участок Саккара является частью некрополя в староданей столице Египта Мемфисе. К нему также относятся всемирно известные пирамиды Гизы. Руины Мемфиса были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.