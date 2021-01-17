Археологи в Єгипті розкопали стародавній похоронний храм цариці Нейт, якому 4200 років. Унікальна історична пам'ятка розташована на південь від Каїру – поблизу знаменитого комплексу пірамід Гізи.

Загалом експедиція тривала з 2007 року. Археологічною місією в некрополі Саккара керував відомий історик Захі Хавасс. Про це повідомляє Associated Press.

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Він розповів, що археологи віднайшли храм цариці Нейт – дружини першого правителя Шостої династії, що правила Єгиптом з 2323 по 2150 роки до нашої ери.

Окрім храму, археологи знайшли:

могильні вали;

труни з муміями;

статуї;

стели;

іграшки;

дерев'яні човни;

поховальні маски;

папірус довжиною 5 метрів із зображенням глави 17 книги мертвих.

Археологи виявили стародавні могильні шахти з трунами

Під час розкопок також виявили 22 могильні шахти, де відкрили понад 50 дерев'яних трун, датованих Новим царством Єгипту.

Труни прикрашені безліччю сцен із зображеннями єгипетських богів, яким поклонялися в цей період.

Унікальні знахідки єгипетських археологів / Фото Associated Press

Крім цього, біля храму єгипетської цариці Нейт було знайдено склад. Всередині нього містяться інструменти, які єгиптяни використовували для проведення ритуалів у священній споруді.

Ділянка Саккара є частиною некрополя в староданій столиці Єгипту Мемфісі. До нього також належать всесвітньо відомі піраміди Гізи. Руїни Мемфіса були занесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.