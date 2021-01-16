У гробниці з цуценям: французькі археологи знайшли 2000-річну могилу дитини
Французькі археологи розкопали могилу немовляти. Дитину поховали приблизно 2 тисячі років тому.
Гробницю виявили під час розкопок в центральній Франції, в аеропорті Клермон-Ферран. Про це повідомили на сайті The Guardian.
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Деталі розкопок
Експерти відзначили, що дитині був приблизно рік. Її поховали на початку I століття, під час римського правління, в дерев'яній труні довжиною 80 сантиметрів.
Що виявили археологи
Археологи також розкопали:
- декоративну мідну шпильку, яку використовували для прикріплення савана;
- 30-сантиметрове залізне кільце, прикріплене до зігнутої металевого стрижня, яке, як вважають, було іграшкою.
На цуценяті був нашийник з бронзовими прикрасами і маленький дзвіночок.
Що це означає
Така велика кількість посуду і розібраних предметів, а також особисті речі, що супроводжували дитину до могили, підкреслюють привілейоване становище, до якого належала його родина,
– розповіли дослідники з Національного інституту профілактичних археологічних досліджень (INRAP).
Археологиня Лоуренс Лотьє також зазначила, що знахідка була незвичайною через велику кількість ваз і підношень. "У гробницях такого типу ми часто знаходимо 1 або 2 горщики, поставлених біля підніжжя. Тут приблизно 20, а також багато їжі", – вона додала.
Розкопки у Франції / Фото Inrap
Також на розкопках площею понад 3,5 гектари знайшли безліч предметів від залізного віку до античності і середньовіччя. А також – більш сучасні артефакти. Очікується, що розкопки триватимуть до лютого.
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