Французькі археологи розкопали могилу немовляти. Дитину поховали приблизно 2 тисячі років тому.

Гробницю виявили під час розкопок в центральній Франції, в аеропорті Клермон-Ферран. Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Деталі розкопок

Експерти відзначили, що дитині був приблизно рік. Її поховали на початку I століття, під час римського правління, в дерев'яній труні довжиною 80 сантиметрів.

Що виявили археологи

Археологи також розкопали:

декоративну мідну шпильку , яку використовували для прикріплення савана;

, яку використовували для прикріплення савана; 30-сантиметрове залізне кільце, прикріплене до зігнутої металевого стрижня, яке, як вважають, було іграшкою.

На цуценяті був нашийник з бронзовими прикрасами і маленький дзвіночок.

Зазначимо! У Римській Галлії, яка містила і територію сучасної Франції, Бельгії та деяких сусідніх країн, дорослих зазвичай кремували. Але дітей зокрема ховали в сімейній власності, що дозволяє припустити, що поблизу існувала велика вілла.

Що це означає

Така велика кількість посуду і розібраних предметів, а також особисті речі, що супроводжували дитину до могили, підкреслюють привілейоване становище, до якого належала його родина,

– розповіли дослідники з Національного інституту профілактичних археологічних досліджень (INRAP).

Археологиня Лоуренс Лотьє також зазначила, що знахідка була незвичайною через велику кількість ваз і підношень. "У гробницях такого типу ми часто знаходимо 1 або 2 горщики, поставлених біля підніжжя. Тут приблизно 20, а також багато їжі", – вона додала.



Розкопки у Франції / Фото Inrap

Також на розкопках площею понад 3,5 гектари знайшли безліч предметів від залізного віку до античності і середньовіччя. А також – більш сучасні артефакти. Очікується, що розкопки триватимуть до лютого.